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ارتفاع حصيلة ضحايا جسر جنوة في إيطاليا إلى 41 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا جسر جنوة في إيطاليا إلى 41 شخصا
روما(صدى):

عثر على ثلاث جثث أخرى تحت أنقاض جسر موراندي المنهار في مدينة جنوة بإيطاليا، مما رفع حصيلة القتلى إلى 41 شخصًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الايطالية ” أنسا ” اليوم السبت.

وأضافت ” أنسا ” أن رجال إطفاء عثروا على جثث فتاة /9 سنوات/ ووالديها، جنبًا إلى جنب مع سيارتهم التي دمرت تمامًا.

وتابعت الوكالة، أن حصيلة القتلى الـ 41 مازالت غير رسمية، حيث أنه يتعين التعرف على هويات الجثث بشكل رسمي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2797 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔

[ عدد التعليقات: 1196 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشر يارب 🙌🙌

[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحم الجميع ويصبر اهلهم اللهم امين

[ عدد التعليقات: 52270 ] نشر منذ 7 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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