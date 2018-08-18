ارتفاع حصيلة ضحايا جسر جنوة في إيطاليا إلى 41 شخصا

روما(صدى):

عثر على ثلاث جثث أخرى تحت أنقاض جسر موراندي المنهار في مدينة جنوة بإيطاليا، مما رفع حصيلة القتلى إلى 41 شخصًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الايطالية ” أنسا ” اليوم السبت.

وأضافت ” أنسا ” أن رجال إطفاء عثروا على جثث فتاة /9 سنوات/ ووالديها، جنبًا إلى جنب مع سيارتهم التي دمرت تمامًا.

وتابعت الوكالة، أن حصيلة القتلى الـ 41 مازالت غير رسمية، حيث أنه يتعين التعرف على هويات الجثث بشكل رسمي.