ارتفاع حصيلة ضحايا جسر جنوة في إيطاليا إلى 41 شخصا
عثر على ثلاث جثث أخرى تحت أنقاض جسر موراندي المنهار في مدينة جنوة بإيطاليا، مما رفع حصيلة القتلى إلى 41 شخصًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الايطالية ” أنسا ” اليوم السبت.
وأضافت ” أنسا ” أن رجال إطفاء عثروا على جثث فتاة /9 سنوات/ ووالديها، جنبًا إلى جنب مع سيارتهم التي دمرت تمامًا.
وتابعت الوكالة، أن حصيلة القتلى الـ 41 مازالت غير رسمية، حيث أنه يتعين التعرف على هويات الجثث بشكل رسمي.
طلال[ عدد التعليقات: 2797 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔
شجون[ عدد التعليقات: 1196 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشر يارب 🙌🙌
محمد[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الجميع ويصبر اهلهم اللهم امين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52270 ] نشر منذ 7 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,