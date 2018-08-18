بالصور.. مصرع طفلين غرقا في بالوعة صرف صحي

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة السويس بمصر، مصرع طفلين غرقًا في بالوعة مياه صرف صحي، حيث تم العثور على جثتيهما تطفوان على وجه الماء بالبالوعة التي تقع بالقرب من مسكنهما.

وورد بلاغًا إلى مديرية الأمن بالمحافظة، أفاد بوفاة الطفلين ” عبد الرحمن ” ، و ” ندى ” ، ويبلغا من العمر 4 سنوات، حيث كانا يلعبان مساء أمس الجمعة أمام منزلهما بحي الأربعين، ولكنهما اختفيا فجأة عن الأنظار بعد الساعة الثامنة مساءًا.

وأوضح شهود العيان، أن المنطقة المحيطة بمسكن الطفلين، كانت غارقة بمياه الصرف الصحي، بسبب تعطل إحدى ” طلمبات ” رفع الصرف الصحي، ما أدى إلى طفح المياه وغرق المنطقة منذ عدة أيام، وفي صباح اليوم السبت، لاحظ أحد الأشخاص جسم غريب يطفو على الماء، وبالاقتراب منه، تم اكتشاف جثتي الطفلين.

ومن جانبهما، أسرعت أسرتي الطفلين إلى مستشفى السويس العام لإنقاذهما، ولكنهما فارقا الحياة قبل وصولهما، وتم نقل الطفلين لمشرحة المستشفى، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.