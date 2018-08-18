تجنب تناول المكرونة والبطاطا يزيد من خطر الموت المبكر

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة قام بها عدد من الباحثين بجامعة ” هارفرد ” الأمريكية، أن تجنب تناول المكرونة والخبز والبطاطا يزيد من خطر الموت المبكر، فالابتعاد عنها يضر أكثر مما ينفع.

وعن تفاصيل الدراسة، فقد أوضحت أن تناول ” الكربوهيدرات ” بنسبة تتراوح ما بين 50-55%من إجمالي الطعام يوميًا هو الأفضل صحيًا، في حين أن الذين يتناولون أقل من 40%كربوهيدرات أو أكثر من 70 % في طعامهم معروضون لخطر الوفاة بنسبة أعلى.

من الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تنهي الجدل الدائر منذ عقود، بشأن ما إذا كان تأثير خفض ” الكربوهيدرات ” سيؤدي إلى تمتع الإنسان بصحة أفضل.