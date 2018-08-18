اشتباك شخص مع آخرين بمستشفى الثغر.. وصحة جدة توضح التفاصيل

نايف السالم(صدى):

وقع اشتباك بين شخص مع عدة أشخاص في مستشفى الثغر بمدينة جدة؛ مما أثار الجدل ودفع الشؤون الصحية بالمحافظة إلى توضيح ملابسات الواقعة.

وأوضحت ” الصحة ” اليوم السبت، في بيانها قائلةً: ” نود توضيح أن المقطع يعود لأحد المرضى النفسيين حيث حضر لطوارئ مستشفى الثغر بواسطة الهلال الاحمر وبرفقة عدد من أقاربه وقد بادر المريض بالتصرف بطريقة غير سليمة وصولًا للتهجم على من حوله. ”

وأضافت ” صحة جدة ” : ” مما استلزم سرعة تدخل رجال الأمن وعدد من الحضور حفاظًا على سلامته وسلامة منسوبي المستشفى ومراجعيه ” ؛ لافتةً إلى أنه بعد السيطرة على المريض جرى نقله لمجمع الأمل للصحة النفسية؛ حيث يخضع حاليًا للتقييم و العلاج.