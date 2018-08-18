سويسرا تحظر بعض موديلات بورش ومرسيدس

واشنطن(صدى):

عانت موديلات الديزل في عام 2015 من ضربة قاصمة بسبب فضيحة انبعاثات الديزل لفولكس فاجن ، وقد ظهر التأثير السلبي للفضيحة بشكل خاص في أوروبا، السوق الأكبر لسيارات الديزل في العالم.

وتستمر رحلة المعاناة لسيارات الديزل في أوروبا، هذه المرة في سويسرا، والتي حظرت حكومتها موديلات الديزل لمرسيدس فيتو وبورش ماكان وكايين لتعدّي مستويات الانبعاثات الضارة فيهم الحدود المقبولة.

الحظر متعلق بالسيارات المستوردة بدايةً من السابع عشر من أغسطس، ما يعني أن الموديلات التي تم تسجيلها قبل هذا الموعد ستحافظ على ترخيصها شريطة أن يقوم ملاكها بإعادة ضبطها لتناسب المعايير.

الموديلات المتأثرة بالحظر هي سيارات مرسيدس فيتو بمحركات ديزل 1.6 لتر، وبورش ماكان بمحرك TDI لفولكس فاجن، سعة 3.0 لتر بست سلندرات، وكايين بمحرك ديزل سعة 4.2 لتر.

وقد صرحت مرسيدس بأنهم توقفوا بالفعل عن تصدير موديل فيتو انصياعاً لأوامر السلطات الألمانية باستدعائها ووقف جميع التسجيلات الجديدة في مايو الماضي.

رغم كل الضرر الإعلامي الموجه لمحركات الديزل؛ لا تزال بعض صانعات السيارات متمسكة بهم كجزء رئيسي من مستقبلهم، وكمثال على ذلك، صرح رئيس مبيعات بورش، ديتليف فون بلاتين، منذ أشهر بأن محرك الديزل هو الأفضل لسيارات SUV “في حالة تفضيل العملاء لعزم الدوران ومجال السير” على العوامل الأخرى.