كيم كارداشيان تثير الجدل بصورة جديدة تشبه فيها ميجان فوكس

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة جديدة لها ظهرت فيها تشبه كثيرًا النجمة الحسناء ميجان فوكس .

وأثارت تلك الصورة جدلًا كبيرًا بين جمهورها ومحبيها، حيث اعتقد البعض أنها نشرت صورة للنجمة ” ميجان ” وعلق البعض الآخر بالدهشة أن مكياجها جعلها تشبهها بحد كبير .