كيم كارداشيان تثير الجدل بصورة جديدة تشبه فيها ميجان فوكس
أشعلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة جديدة لها ظهرت فيها تشبه كثيرًا النجمة الحسناء ميجان فوكس .
وأثارت تلك الصورة جدلًا كبيرًا بين جمهورها ومحبيها، حيث اعتقد البعض أنها نشرت صورة للنجمة ” ميجان ” وعلق البعض الآخر بالدهشة أن مكياجها جعلها تشبهها بحد كبير .
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة
المكياج الإحترافي بمثابة عملية تجميل بدون جراجة ”
أحياناً بالزواجات مانعرف بعض الا بعد التدقيق والتمحيص هههه
المكياج يغير الملامح 180 درجة !!
وإللي تخطب لولدها بالعرس ماعندها سالفة طبي عليهم في البيت مباغتة ههه