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كيم كارداشيان تثير الجدل بصورة جديدة تشبه فيها ميجان فوكس

كيم كارداشيان تثير الجدل بصورة جديدة تشبه فيها ميجان فوكس
أماني الغامدي(صدى):

أشعلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة جديدة لها ظهرت فيها تشبه كثيرًا النجمة الحسناء ميجان فوكس .

وأثارت تلك الصورة جدلًا كبيرًا بين جمهورها ومحبيها، حيث اعتقد البعض أنها نشرت صورة للنجمة ” ميجان ” وعلق البعض الآخر بالدهشة أن مكياجها جعلها تشبهها بحد كبير .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة

المكياج الإحترافي بمثابة عملية تجميل بدون جراجة ”
أحياناً بالزواجات مانعرف بعض الا بعد التدقيق والتمحيص هههه
المكياج يغير الملامح 180 درجة !!
وإللي تخطب لولدها بالعرس ماعندها سالفة طبي عليهم في البيت مباغتة ههه

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