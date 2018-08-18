اليوم.. ” برشلونة ” يستعد للدفاع عن الدوري الأسباني أمام ألافيس

نواف السالم(صدى):

يستعد نادي برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني، عندما يستضيف نظيره ” ألافيس ” ، اليوم السبت بملعب ” كامب نو ” ، وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة ” الليغا ” .

وعن ذلك، فإن ” برشلونة ” يدخل المباراة اليوم بمعنويات عالية، وذلك بعدما تُوج بطلاً لكأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي بفوزه على إشبيلية ” 2-1 ” ، في المباراة التى جمعتهما بمدينة ” طنجة ” المغربية.

أما عن صفوف الفريق، فقد حرص النادي على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ وذلك لمواصلة الهيمنة على البطولات الإسبانية، وتعاقد مع الثنائي البرازيلى ” آرثر ميلو ومالكوم ” ، والنجم التشيلي ” أرتورو فيدال ” ، والفرنسى ” كليمونت لينغليت ” .

حيث يسعى ” برشلونة ” لاستغلال حالة التخبط التى يمر بها غريمه التقليدي ” ريال مدريد ” ؛ بعد رحيل نجمه الأول كريستيانو رونالدو إلى ” يوفنتوس ” الإيطالي، وإستقالة زين الدين زيدان من منصب المدير الفني للنادي.

أما عن نظيره ” ألافيس ” ، فقد أنهى مشواره في النسخة الماضية من مسابقة” الليغا ” في المركز 14 برصيد 47 نقطة، في الخروج من المباراة بنقطة التعادل على الأقل، كما يفتقد لجهود ” رودريغو إيلي ” الذي يُعد أحد أهم لاعبي الفريق لعدة أشهر؛ بسبب إصابة في الركبة.