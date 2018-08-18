10 أشخاص يتناوبون اغتصاب ” قاصر ” لمدة شهر وتعذيبها

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم 10أشخاص على احتجاز فتاة مغربية قاصر، حيث تناوبوا على اغتصابها وتعذيبها بواسطة الحرق داخل أحد المنازل.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، تقدمت والدة الضحية ببلاغ تتهم فيه مجموعة من الأشخاص باحتجاز ابنتها لحوالي شهر، والمداومة على اغتصابها، مشيرة إلى أن الفتاة تعرضت لشتى أنواع التعذيب وصلت لدرجة الحرق بالسجائر وتهديدها بالسلاح الأبيض.

وقامت الجهات الأمنية باعتقال 5 أشخاص، بينهم المتهم الرئيسي الذي استقدم الضحية إلى منزله، حيث تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في انتظار عرض الجميع أمام أنظار العدالة.