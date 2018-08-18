جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة بمشروع المدينة الجامعية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود، اليوم السبت، عن توفر فرص وظيفية شاغرة بمشروع المدينة الشاغرة.

وأوضحت ” الجامعة ” أن السيرة الذاتية والمؤهل وشهادات الخبرة ترسل إلى العنوان التالي: (ص.ب 2454 الرياض 11451 – مشروع تشغيل وصيانة النظم والمرافق والخدمات بالمدينة الجامعية للطلاب).

وأشارت إلى أن ذلك مع إرسال نسخة إلكترونية من السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني:هنا، لافتةً إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء 1439/11/26هـ ولمدة أسبوعين.