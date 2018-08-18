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جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة بمشروع المدينة الجامعية

جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة بمشروع المدينة الجامعية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود، اليوم السبت، عن توفر فرص وظيفية شاغرة بمشروع المدينة الشاغرة.

وأوضحت ” الجامعة ” أن السيرة الذاتية والمؤهل وشهادات الخبرة ترسل إلى العنوان التالي: (ص.ب 2454 الرياض 11451 – مشروع تشغيل وصيانة النظم والمرافق والخدمات بالمدينة الجامعية للطلاب).

وأشارت إلى أن ذلك مع إرسال نسخة إلكترونية من السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني:هنا، لافتةً إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء 1439/11/26هـ ولمدة أسبوعين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين

مساحة الأرض حول جامعة الملك سعود كبيرة .. لماذا لم تنقل جامعة الملك سعود للبنات من عليشة وتكون مرفقة بالجامعة الأساسية .. تسهيل للوقت والمحاضرات والإدارة ؟

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