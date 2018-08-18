جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة بمشروع المدينة الجامعية
أعلنت جامعة الملك سعود، اليوم السبت، عن توفر فرص وظيفية شاغرة بمشروع المدينة الشاغرة.
وأوضحت ” الجامعة ” أن السيرة الذاتية والمؤهل وشهادات الخبرة ترسل إلى العنوان التالي: (ص.ب 2454 الرياض 11451 – مشروع تشغيل وصيانة النظم والمرافق والخدمات بالمدينة الجامعية للطلاب).
وأشارت إلى أن ذلك مع إرسال نسخة إلكترونية من السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني:هنا، لافتةً إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء 1439/11/26هـ ولمدة أسبوعين.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
مساحة الأرض حول جامعة الملك سعود كبيرة .. لماذا لم تنقل جامعة الملك سعود للبنات من عليشة وتكون مرفقة بالجامعة الأساسية .. تسهيل للوقت والمحاضرات والإدارة ؟