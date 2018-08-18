جيسوس يؤكد سرعة اندماج ” عموري ” مع الهلال

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي جورج جيسوس، على سرعة اندماج اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، مع الفريق عندما يخوض أول مباراة رسمية له أمام الاتحاد على لقب كأس السوبر في لندن اليوم السبت؛ لافتًا إلى أنه لاعب ذكي.

وقال ” جيسوس ” مصرّحًا: ” مضت أيام قليلة منذ انضمام عموري للتدريبات الأسبوع الماضي لكن هذا النوع من اللاعبين مثل عمر يتمتع بذكاء كبير لذا سيكون من السهل عليه تطبيق ما نريده منه. ” ؛ متمنيًا أن يعكس الهلال صورة جيدة عن الكرة السعودية أمام أوروبا.

وأضاف: ” إنها مباراة مهمة لنا وكذلك للاتحاد وكل فريق يريد الظفر بالكأس كما نريد ترك انطباع جيد عن الكرة السعودية خاصة أن المباراة تقام في قلب أوروبا ” ؛ فيما سيغيب على الأرجح ثلاثي المنتخب الأخضر الذي شارك في كأس العالم، سلمان الفرج وعبد الله عطيف وياسر الشهراني للإصابة لكن جيسوس بدا مطمئنًا.

ومن الجدير بالذكر، أن ” عموري ” صانع لعب العين ومنتخب الإمارات وأفضل لاعب في آسيا 2016؛ التحق بصفوف الهلال في وقت سابق هذا الشهر لمدة عام واحد؛ فيما قد يكلل ظهوره الأول مع الزعيم بإحراز لقب في حال الفوز على الاتحاد.