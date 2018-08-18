عمران خان يؤدي اليمين الدستورية رئيس لوزراء باكستان

إسلام آباد(صدى):

أدى رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب عمران خان، اليوم السبت، اليمين الدستورية ليتولي مهام منصبه بشكل رسمي.

وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية على يد الرئيس الباكستاني ممنون حسين، خلال حفل انعقد في القصر الرئاسي بإسلام آباد حضره رئيس الوزراء الانتقالي ناصر الملك، وكبار المسؤولين الباكستانيين من مدنيين وعسكريين وسفراء الدول الصديقة.

وذكر التلفزيون الباكستاني الحكومي، أن عمران خان أصبح رئيس وزراء باكستان الـ 22 بعد تقلده هذا المنصب.

وكانت الجمعية الوطنية الباكستانية قد انتخبت عمران خان، أمس الجمعة، بالغالبية لمنصب رئاسة الوزراء.