” السيلفي ” يتسبب في انهيار جسر وإصابة 4 أشخاص

بكين(صدى):

شهدت مقاطعة ” خونان ” جنوبي الصين الوسطى، انهيار جسر وإصابة 4 أشخاص؛ بسبب محاولة التقاط ” سيلفي ” .

وبالتطرق للتفاصيل، فإنه أحد السياح تسبب في تعطيل حركة المرور في الجسر وحشر عددًا من الناس وراءه، أثناء محاولته التقاط ” سيلفي ” ؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار الجسر في مكان اتصال لوحين فيه.

يُذكر أن الحادث أسفر عن سقوط 10 سياح آخرين في المياه، وإصابة 4 منهم بجروح.