” السيلفي ” يتسبب في انهيار جسر وإصابة 4 أشخاص
شهدت مقاطعة ” خونان ” جنوبي الصين الوسطى، انهيار جسر وإصابة 4 أشخاص؛ بسبب محاولة التقاط ” سيلفي ” .
وبالتطرق للتفاصيل، فإنه أحد السياح تسبب في تعطيل حركة المرور في الجسر وحشر عددًا من الناس وراءه، أثناء محاولته التقاط ” سيلفي ” ؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار الجسر في مكان اتصال لوحين فيه.
يُذكر أن الحادث أسفر عن سقوط 10 سياح آخرين في المياه، وإصابة 4 منهم بجروح.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52261 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2137 ] نشر منذ 21 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم