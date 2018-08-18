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” السيلفي ” يتسبب في انهيار جسر وإصابة 4 أشخاص

” السيلفي ” يتسبب في انهيار جسر وإصابة 4 أشخاص
بكين(صدى):

شهدت مقاطعة ” خونان ” جنوبي الصين الوسطى، انهيار جسر وإصابة 4 أشخاص؛ بسبب محاولة التقاط ” سيلفي ” .

وبالتطرق للتفاصيل، فإنه أحد السياح تسبب في تعطيل حركة المرور في الجسر وحشر عددًا من الناس وراءه، أثناء محاولته التقاط ” سيلفي ” ؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار الجسر في مكان اتصال لوحين فيه.

يُذكر أن الحادث أسفر عن سقوط 10 سياح آخرين في المياه، وإصابة 4 منهم بجروح.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52261 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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