” تطوير مكة ” تنهي تظليل ممرات المشاة المؤدية لقطار المشاعر

نايف السالم(صدى):

قامت هيئة تطوير مكة المكرمة المشرفة على مشروع قطار المشاعر، بإنهاء مشروع تظليل ممرات ومنحدرات المشاة المؤدية لمحطات القطار بمشعر منى.

كما أنهت تظليل ممرات مشروع ربط العزيزية بمنشأة الجمرات؛ بما يوفر الوقاية لضيوف الرحمن من أشعة الشمس.

وفي هذا السياق، قال المهندس جلال كعكي، المتحدث الرسمي للهيئة، أن ممرات المشروع مزود بأجهزة تهوية وبرادات لمياه الشرب، ومغطى بكاميرات مراقبة لضمان سلامة الحجاج.

وعن تفاصيل هذا المشروع، أبان ” كعكي ” أنه تضمن تظليل الممرات بمحطة ” منى 1 ” بطول 685 مترًا وعرض ما بين 4 ـ 11,5 أمتار، وممرات محطة ” منى 2 ” بطول 1315 متراً وعرض 5,6 ـ 11 أمتار.

كما تم تضليل الممرات بمحطة ” منى 3 ” بمنشأة الجمرات بطول 905 أمتار وعرض 17,40 مترًا، إضافة لتغطية شارع صدقي بحي العزيزية بمساحة 1249 مترًا مربعًا.