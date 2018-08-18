لإغلاق مطار مانيلا.. سفارة المملكة بالفلبين تدعو للتواصل معها

مانيلا(صدى):

شددت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين، على المواطنين بعدم التردد بالتواصل مع السفارة على مدار الساعة، وذلك عقب إغلاق مطار مانيلا لكامل حركة الملاحة الجوية اعتبارًا من 2018/8/17.

وقامت السفارة في مانيلا، بدعوة المواطنين إلى التواصل على الأرقام التالية (00639188073636)، ( (00639178946464.

ومن الجدير بالذكر، أنه أغلقت حركة الملاحة الجوية في مطار مانيلا بالكامل؛ إثر حادثة تعرضت لها إحدى الطائرات على مدرج المطار.