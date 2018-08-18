لإغلاق مطار مانيلا.. سفارة المملكة بالفلبين تدعو للتواصل معها
شددت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين، على المواطنين بعدم التردد بالتواصل مع السفارة على مدار الساعة، وذلك عقب إغلاق مطار مانيلا لكامل حركة الملاحة الجوية اعتبارًا من 2018/8/17.
وقامت السفارة في مانيلا، بدعوة المواطنين إلى التواصل على الأرقام التالية (00639188073636)، ( (00639178946464.
ومن الجدير بالذكر، أنه أغلقت حركة الملاحة الجوية في مطار مانيلا بالكامل؛ إثر حادثة تعرضت لها إحدى الطائرات على مدرج المطار.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 3 ساعات
إنشاء الله دائما .. لانريد عمالة فلبينية يأكلون الكلاب .