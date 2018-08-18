بالفيديو.. مجرم خطير يرقص ” كيكي ” في طريقه لسيارة الشرطة
وثق مقطع فيديو، تصرف غير متوقع من مجرم أمريكي خطير، فاجأ رجال الشرطة بتأديته رقصة ” كيكي ” الشهيرة، وهو في طريقه لركوب سيارة الشرطة، بعد إلقاء القبض عليه.
وأظهر المقطع، المجرم الخطير ” ميمس ” ، وهو يرقص ” كيكي ” وسط حراسة أمنية مشددة، رافقته لسيارة شرطة بمطار ” ميشيغان ” ، مما أثار استياء رجال الشرطة، حتى أحدهم: ” الأمر بدا وكأنه مزحة لميمس ” .
جدير بالذكر، أن برازن أنطوان ميمس، قد وُضع على لائحة أكثر 10 أشخاص مطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة، وذلك بعد تورطه في تهم كثيرة لقتل متعمد.
بالفيديو.. أخطر مجرم أميركي “يفعلها” بحراسة الشرطةhttps://t.co/lANkEFXYIN
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) ١٨ أغسطس ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52261 ] نشر منذ 1 ساعة
مجرم ابش تتوقعونه يسوي غير كذا ………….؟
,, على قولة المثل // هذا بايعها بليفه ,,
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة
يلعن أبو جوك مالقيت ترقص إلا قدام الشرطة هههه ! لكن هي خاربة خاربة وإعميتها ياميمس !!