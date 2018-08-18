بالفيديو.. مجرم خطير يرقص ” كيكي ” في طريقه لسيارة الشرطة

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، تصرف غير متوقع من مجرم أمريكي خطير، فاجأ رجال الشرطة بتأديته رقصة ” كيكي ” الشهيرة، وهو في طريقه لركوب سيارة الشرطة، بعد إلقاء القبض عليه.

وأظهر المقطع، المجرم الخطير ” ميمس ” ، وهو يرقص ” كيكي ” وسط حراسة أمنية مشددة، رافقته لسيارة شرطة بمطار ” ميشيغان ” ، مما أثار استياء رجال الشرطة، حتى أحدهم: ” الأمر بدا وكأنه مزحة لميمس ” .

جدير بالذكر، أن برازن أنطوان ميمس، قد وُضع على لائحة أكثر 10 أشخاص مطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة، وذلك بعد تورطه في تهم كثيرة لقتل متعمد.