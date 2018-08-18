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بالفيديو.. مجرم خطير يرقص ” كيكي ” في طريقه لسيارة الشرطة

بالفيديو.. مجرم خطير يرقص ” كيكي ” في طريقه لسيارة الشرطة
واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، تصرف غير متوقع من مجرم أمريكي خطير، فاجأ رجال الشرطة بتأديته رقصة ” كيكي ” الشهيرة، وهو في طريقه لركوب سيارة الشرطة، بعد إلقاء القبض عليه.

وأظهر المقطع، المجرم الخطير ” ميمس ” ، وهو يرقص ” كيكي ” وسط حراسة أمنية مشددة، رافقته لسيارة شرطة بمطار ” ميشيغان ” ، مما أثار استياء رجال الشرطة، حتى أحدهم: ” الأمر بدا وكأنه مزحة لميمس ” .

جدير بالذكر، أن برازن أنطوان ميمس، قد وُضع على لائحة أكثر 10 أشخاص مطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة، وذلك بعد تورطه في تهم كثيرة لقتل متعمد.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52261 ] نشر منذ 1 ساعة

مجرم ابش تتوقعونه يسوي غير كذا ………….؟

,, على قولة المثل // هذا بايعها بليفه ,,

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 ساعة

يلعن أبو جوك مالقيت ترقص إلا قدام الشرطة هههه ! لكن هي خاربة خاربة وإعميتها ياميمس !!

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