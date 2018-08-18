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بالفيديو.. 6 أنواع من المأكولات تؤذي صحتك

بالفيديو.. 6 أنواع من المأكولات تؤذي صحتك
أماني الغامدي(صدى):

أكدت خبيرة التغذية رندا الديسي ، أنه هناك الكثير من العادات الغذائية، التي نرتبط بها، كتناول بعض الأطعمة مع بعضها، وبعض الأطعمة التي يخشى البعض تناولها مع بعضها، كتناول السمك مع اللبن.

واشارت إلى أن دراسة حديثة أثبتت أن هناك أطعمة عديدة، تناولها معا يضر بالصحة ، كتناول القهوة مع المخبوزات، الخيار مع الطماطم، وغيرها من الأطعمة، التي يجب التوقف عن تناولها معا، حفاظا على الصحة.

وهو ما استعرضته رندا في الفيديو التالي :


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا غباء وجهل .. تستطيع أكل كل شئ معا إذا طبخ مظبوط ومنفردا .
أهم شئ فى تناول عدة أطعمة يكون ” لون أنواع الطعام مقارب لبعض ” .

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