الرجال أكثر ذكاءا من النساء

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة واشنطن، أن الرجال أكثر ذكاءًا من النساء؛ حيث أنهم يفكرون بشكل أسرع، ويتخذون القرارات الأكثر صوابًا، كما أنهم يستطيعون تحمل الضغوط بشكل أفضل.

وأكد الباحثون من خلال تجربة تمت على الرجال والنساء بنفس الآلية، أن الرجال هم الذين يتخذون القرارات الأكثر منطقية وعقلانية استنادًا إلى البيانات، لافتين إلى أن دماغ المرأة يعالج المعلومات الواردة أبطأ من الرجال بنسبة تتراوح ما بين 25-75%.

وأشار العلماء إلى أن هذا ما لا يسمح عادة بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتحكم العقلاني بشكل صحيح، ما يؤدي إلى عدم القدرة أيضًا على تقييم القدرات المعرفية للجنس اللطيف بشكل دقيق؛ فيما أن أكثر ردود الفعل الحادة والمعالجة السريعة للمعلومات والبيانات في الدماغ تعود للرجال الذين يعانون من اضطرابات في النمو العقلي، وليس لدى الرجال الأصحاء.