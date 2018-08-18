الرجال أكثر ذكاءا من النساء
كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة واشنطن، أن الرجال أكثر ذكاءًا من النساء؛ حيث أنهم يفكرون بشكل أسرع، ويتخذون القرارات الأكثر صوابًا، كما أنهم يستطيعون تحمل الضغوط بشكل أفضل.
وأكد الباحثون من خلال تجربة تمت على الرجال والنساء بنفس الآلية، أن الرجال هم الذين يتخذون القرارات الأكثر منطقية وعقلانية استنادًا إلى البيانات، لافتين إلى أن دماغ المرأة يعالج المعلومات الواردة أبطأ من الرجال بنسبة تتراوح ما بين 25-75%.
وأشار العلماء إلى أن هذا ما لا يسمح عادة بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتحكم العقلاني بشكل صحيح، ما يؤدي إلى عدم القدرة أيضًا على تقييم القدرات المعرفية للجنس اللطيف بشكل دقيق؛ فيما أن أكثر ردود الفعل الحادة والمعالجة السريعة للمعلومات والبيانات في الدماغ تعود للرجال الذين يعانون من اضطرابات في النمو العقلي، وليس لدى الرجال الأصحاء.
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 3 ساعات
فعلاً دراسة صحيحة
وأكبر مثال الرجل ماشاء الله دقيق
في وصف الطريق ويحفظ طريق العودة
حنا نجي المكان أكثر من مرة ونضيع
ومانعرف نوصف ههه
عندي أبوي الله يحفظه لمن أوصف له المكان
يقول الله يلعن اللي يأخذ وصف حرمة ههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52272 ] نشر منذ 3 ساعات
ممتاز كلام واقعي ,,
شجون[ عدد التعليقات: 1196 ] نشر منذ 3 ساعات
بنتين لحرب لماذا انتي مؤيده لهم لهذه الدرجه نحن اذكي منهم في اشياء اخري ايضا ✋
ابن البلد[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 2 ساعتين
شي معروف لان المرأة تعتمد على عاطفتها أكثر من عقلها
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا صحيح .. لكن النساء أكثر ملاحظة من الرجال .
الرجل والمرأة مكملين لبعض .
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 2 ساعتين
شجون “من ناحية القرارت المنطقية والعقيلة<< نرجح لهم الكفة بكل تأكيد
مو معناته حنا أغبياء
نبدع مثل مانوهتي في أشياء أخرى < وكلانا نكمل بعض الله يخليهم لنا ويخلينا لهم .
زايد +[ عدد التعليقات: 18951 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسنتي الكلام يا بنتن لحرب
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكراً أخوي زايد الله يرفع شأنك ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32252 ] نشر منذ 60 دقيقة
الزوجة: وش هالرسايل الي تجيك؟
الزوج: من شركة الإتصالات.
الزوجة: شركة الإتصالات تقول لك ما اقدر اعيش بدونك؟
الزوج: هددتهم احول موبايلي ..
صامل المجرم .. 😈
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣