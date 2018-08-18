امرأة تعثر على ” عدسة لاصقة ” ظلت بعينيها قرابة 3 عقود

لندن(صدى):

اكتشفت امرأة بريطانية بعد 24 عام، أن العدسة اللاصقة التي فقدتها خلال لعبه الريشة الطائرة، ما زالت موجودة بعينيها، حيث انزاحت فقط صوب الجانب الأيسر من الجفن.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن المرأة أرتادت الطبيب عندما بلغت الـ 42 عامًا؛ لتجري فحوصًا على مشكلة في العين، ليكشف الفحص المفاجأة وهو أن المشكلة ناجمة عن وجود عدسة يناهز حجمها 8 ميليمترات.

ولجأ الطبيب إلى الجراحة؛ لإزالة العدسة التي ظلت في مكانها قرابة الـ 3 عقود، واستغرب الأطباء أن العدسة لم تسبب ألمًا وانتفاخًا إلا بعد مضي 28 عامًا كاملة.