الجيش اليمني يقتل 35 حوثيا في الجوف

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت عن مقتل 35 من ميليشيات الحوثي الإيرانية بمحافظة الجوف اليمنية خلال معارك مع الجيش اليمني، كما دمرت مقاتلات التحالف العربي 5 مركبات عسكرية تابعة للميليشيات.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم اللواء الأول حرس حدود، المقدم فيصل العفراء، أن اللواء الأول حرس حدود نفذ هجومًا على أهم مواقع الحوثيين في وادي سلبة، كما تمكن من السيطرة على جبال قشعان والجلة وميفعة والمنقلة ومشاقل.

وأكد المقدم فيصل العفراء، أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وفرّ العشرات منهم، تاركين خلفهم عددًا من القناصات وقذائف من نوع ” آر بي جي ” ؛ فيما نجح الجيش اليمني بدعم من التحالف في محافظة الجوف من السيطرة على عدة جبال استراتيجية واقعة في وادي سلبة.