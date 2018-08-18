” النقل ” تحصر ترخيص سيارات الأجرة العائلية على النساء
كشفت مصادر، عن إصدار الهيئة العامة للنقل قرارًا بحصر ترخيص نشاط سيارات الأجرة العائلية على النساء السعوديات فقط، فضلًا عن توقيعها غرامة قدرها 5 آلاف ريال، على أي منشأة لا تلتزم بالقرار.
وأوضحت الهيئة، أن هناك لائحة خاصة بالقرار، سيبدأ العمل بها اعتبارًا من نوفمبر المقبل، مشددة أنه يُمنع على المرأة تقديم خدمة النقل للركاب عند عدم وجود أي امرأة راشدة ضمن الركاب، لافتة إلى أنه لا يجوز لها التجول في الطرق العامة بحثًا عن الركاب.
كما بيّنت ” النقل ” ، أنه يسمح للسائقات السعوديات نقل النساء والمرافقين لهن بمختلف الفئات العمرية من كلا الجنسين، منوهة إلى أنه ينبغي ألا تقل مقاعد سيارة الأجرة العائلية عن 7 مقاعد بما فيها مقعد السائق.
فيما اشترطت الهيئة، أن تلتزم السائقات بزي موحّد معتمد، مع تشغيل نظام تكييف حار وبارد يعمل بكفاءة عالية، وتوفير جهاز تتبع للمركبات، فضلًا عن خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيًا.
إقرأ أيضا:
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 3 ساعات
ممتاز روعة ربنا يزيد ويبارك من النساء فى جميع المواصلات .
طلال[ عدد التعليقات: 2798 ] نشر منذ 3 ساعات
والله هذا قرار سليم اله يوفقكم ويعطيكم العافية يارب 🙌
محمد[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يهديهم ماادري اقول ايش الله يصلح الحال
ماجد[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشر يارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52272 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقين خير ,,
زايد +[ عدد التعليقات: 18951 ] نشر منذ 2 ساعتين
قرار فاشل ومحاولة بائسه لاستدراج النساء لاعمال لاتليق بهن
المفروض على الاقل يسمحون للنساء مع عدم منع الرجال من هذه المهنه
ولكن واضح ان المساله محاولات بائسه
بهذه الطريقه يتم القضاء على هذه النوعية من الخدمات
واتحدى اذا وحده من مئة الف طلعت تصريح سيارة اجره عائليه