” النقل ” تحصر ترخيص سيارات الأجرة العائلية على النساء

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر، عن إصدار الهيئة العامة للنقل قرارًا بحصر ترخيص نشاط سيارات الأجرة العائلية على النساء السعوديات فقط، فضلًا عن توقيعها غرامة قدرها 5 آلاف ريال، على أي منشأة لا تلتزم بالقرار.

وأوضحت الهيئة، أن هناك لائحة خاصة بالقرار، سيبدأ العمل بها اعتبارًا من نوفمبر المقبل، مشددة أنه يُمنع على المرأة تقديم خدمة النقل للركاب عند عدم وجود أي امرأة راشدة ضمن الركاب، لافتة إلى أنه لا يجوز لها التجول في الطرق العامة بحثًا عن الركاب.

كما بيّنت ” النقل ” ، أنه يسمح للسائقات السعوديات نقل النساء والمرافقين لهن بمختلف الفئات العمرية من كلا الجنسين، منوهة إلى أنه ينبغي ألا تقل مقاعد سيارة الأجرة العائلية عن 7 مقاعد بما فيها مقعد السائق.

فيما اشترطت الهيئة، أن تلتزم السائقات بزي موحّد معتمد، مع تشغيل نظام تكييف حار وبارد يعمل بكفاءة عالية، وتوفير جهاز تتبع للمركبات، فضلًا عن خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيًا.

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