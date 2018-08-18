ضبط 14 وافدا مخالفا لنظام الإقامة والعمل وتحرير 66 مخالفة بالرياض

عادل الحربي (صدى):

قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بتنفيذ 909 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في مجال ” الذهب الاتصالات والمستلزمات النسائية ومنافذ تأجير السيارات والشقق والفنادق والمراكز الطبية والمستوصفات ” .

وعن ما أسفرت عنه الحملة، فإنه تم تحرير 66 مخالفة، وانذار 55 منشأة، وضبط 14 وافدًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وتحويلهم للجهات المختصة؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

أما فيما يتعلق بالمخالفات التي تم ضبطها، فإنها جاءت مخالفة للفقرات الـ20 والـ21 من القرار الوزاري رقم 4786، التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على المواطنين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات.

ومن جانبه، ناشد عبدالكريم عسيري، مدير مكتب عمل الرياض، المواطنين بالتعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها؛ وذلك عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد على الرقم 19911 أو عبر استخدام تطبيق ” معًا للرصد ” المتاح لِـ الأجهزة الذكية، مؤكدًا أن المفتشين سوف يتعاملون مع هذه البلاغات فورًا؛ وذلك لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.

وذكر ، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقاً للتأكد من التزام أصحاب الاعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل داعياً المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن.