” الفالح ” يؤكد التزام ” أرامكو ” بتلبية الطلب على النفط

الرياض(صدى):

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة شركة ” أرامكو السعودية ” ، على التزام الشركة بتلبية الطلب على النفط حاضرًا ومستقبلًا عبر مواصلة الاستثمار.

وأوضح ” الفالح ” بالتقرير السنوي 2017 لشركة ” أرامكو ” أنه: ” على الرغم من تحسن صورة السوق، فإن جاهزية صناعة النفط للمستقبل تبقى موضع تساؤل مع خسارة القطاع ما يُقدر بتريليون دولار من الاستثمارات المزمعة منذ بداية موجة تراجع السوق. ”

وأشار وزير الطاقة إلى أنه أصبح من اللازم تنفيذ استثمارات كبرى جديدة بغية إضافة قدرات إنتاجية وتوسعة وتحسين مرافق البنية التحتية بالإضافة إلى تطوير تقنيات رائدة تزيد من استدامة الطاقة النفطية وتوافرها.