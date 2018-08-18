بالفيديو.. فرحة حاجة هندية أثناء استلامها أول شهادة ميلاد لمولودها الذي وضعته بمكة

مكة المكرمة(صدى):

وثق مقطع فيديو، حاجة هندية الجنسية، تنبعث من وجهها مشاعر الفرحة والبهجة، وذلك أثناء استلامها أول شهادة ميلاد لمولودها الذي وضعته في المشاعر المقدسة، والتي تلقى الاهتمام والرعاية الصحية حاليًا بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة.

ومن جانبها، قامت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بتسليم أول شهادة ميلاد لحاجة هندية، وتدعى ” نجم غلام ” ، بعد أن وضعت مولودها في المشاعر المقدسة، وتعد بذلك أول حالة ولادة طبيعية في موسم الحج لهذا العام 1439هـ.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت مؤخرًا عن حالة ولادة لحاجة هندية، بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، فيما أعربت الحاجة الهندية عن سعادتها قائلة: ” سعيدة جدًا لقدومي إلى مكة المكرمة لتأديتي فريضة الحج وأنا حامل بطفلتي ” .

وتابعت الحاجة الهندية: ” أحمد الله كثيرًا على شرف ولادتي بمكة، وأشكر الصحة في مكة وإدارة المستشفى على حسن استقبالهم واهتمامهم ورعايتهم لنا ” .

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