رياح مثيرة للأتربة تكتنف أجواء مكة والمدينة

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا بوجود نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الإنذار يشمل القنفذة والليث والمظيلف يشمل الطريق الواصل إلى جيزان، بالإضافة إلى ينبع ومهد الذهب كذلك يشمل الطريق الواصل من ينبع إلى رابغ والأجزاء المجاورة.

وأشارت إلى أن بداية الحالة في المنطقتين المذكورتين من الساعة 11:00؛ فيما تنتهي الساعة 20:00 من مساء اليوم السبت.