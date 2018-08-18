” وافد ” يتسبب في طرد طلاب سعوديين من معاهدهم ببريطانيا

نايف السالم(صدى):

تسبب ” وافد ” عربي يعمل في المكتب المسؤول عن دفع المبالغ بجدة، في تعرض عدد من الطلاب والطالبات السعوديين الدراسين في بريطانيا، للطرد من المعاهد والسكن والمنع من السفر؛ وذلك بعد اختفاءه.

وعن تفاصيل ذلك، أوضحت صاحبة مكتب للاستشارات التعليمية بجدة الذي يعمل به الموظف المختفي، أنه يعمل لديها منذ 5 سنوات وله صلات جيدة مع عدد كبير من معاهد اللغة في بريطانيا.

وعن اختفاءه، قالت أنه كان مكلفًا بالدفع، إلا أنها تفاجئت في 8 أغسطس بأن هاتفه مغلق ولا يرد، مشيرة إلى أنها أرسلت قائمة بأسماء الطلاب المتضررين للسفارة السعودية في لندن.

ومن جانبه، أبان الطالب حمى خالد، ، أنهم دفعوا مبالغ تصل إلى 20 ألف ريال لمكتب الاستشارات، تشمل ” تكاليف السكن والتذاكر والدراسة وشريحة جوال ” في معهد لغة لشهرين؛ خلال فصل الصيف، وأنهم سافروا بالفعل وبدؤوا الدراسة.

ولفت ” خالد ” الانتباه إلى أن بعضهم لم يتسلم الشريحة التي وعدوا بها، واضطروا لدفع 800 ريال لشراء شريحة لشهرين؛ ليتواصلوا مع ذويهم وزملائهم.