” وافد ” يتسبب في طرد طلاب سعوديين من معاهدهم ببريطانيا
تسبب ” وافد ” عربي يعمل في المكتب المسؤول عن دفع المبالغ بجدة، في تعرض عدد من الطلاب والطالبات السعوديين الدراسين في بريطانيا، للطرد من المعاهد والسكن والمنع من السفر؛ وذلك بعد اختفاءه.
وعن تفاصيل ذلك، أوضحت صاحبة مكتب للاستشارات التعليمية بجدة الذي يعمل به الموظف المختفي، أنه يعمل لديها منذ 5 سنوات وله صلات جيدة مع عدد كبير من معاهد اللغة في بريطانيا.
وعن اختفاءه، قالت أنه كان مكلفًا بالدفع، إلا أنها تفاجئت في 8 أغسطس بأن هاتفه مغلق ولا يرد، مشيرة إلى أنها أرسلت قائمة بأسماء الطلاب المتضررين للسفارة السعودية في لندن.
ومن جانبه، أبان الطالب حمى خالد، ، أنهم دفعوا مبالغ تصل إلى 20 ألف ريال لمكتب الاستشارات، تشمل ” تكاليف السكن والتذاكر والدراسة وشريحة جوال ” في معهد لغة لشهرين؛ خلال فصل الصيف، وأنهم سافروا بالفعل وبدؤوا الدراسة.
ولفت ” خالد ” الانتباه إلى أن بعضهم لم يتسلم الشريحة التي وعدوا بها، واضطروا لدفع 800 ريال لشراء شريحة لشهرين؛ ليتواصلوا مع ذويهم وزملائهم.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 4 ساعات
والسبب وزارة العمل والكفيل الفاسد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52272 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, انتم الى الآن ماجزتوا من توظيف الأجنبي ………؟
,, الى متى والأجانب يتحكموا في مصير مؤسساتكم ومصير حياتكم ……..؟
طلال[ عدد التعليقات: 2799 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
محمد[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 3 ساعات
مامصير هؤلاء الشباب الان !!!!
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1828 ] نشر منذ 3 ساعات
يجب تدخل المسئولين والعثور علي هذا المجرم ومعرفه الحل في هذا الوضع وحسابه حساب عسير وتنفيذ حكم الله معه في اسرع وقت
ماجد[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 3 ساعات
جهنم وبئس المصير باذن الله تعالى في كل مجرم سارق
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 462 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا جزاء من يولى امره ……..وخيرات بلاده
السراق …من …كل حدب وصوب ….
لم تتعلمو الدرس …
حسبي الله عليكم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32252 ] نشر منذ 52 دقيقة
صاحبة المكتب
تتحمل المسؤلية ولابد أن تعوض الطلاب المتضررين
إذا أدارتك فاشلة فأنتي من تتحمل العواقب
إيش الي أختفى وقفل الجوال
هذا كلام فاضي
أنتي المسؤلة😡