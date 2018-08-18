منها المشاعر المقدسة.. تحذير من رياح نشطة وأمطار رعدية على 5 مناطق

الرياض(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، إنذارًا على 5 مناطق مختلفة من رياح نشطة وهطول أمطار رعدية.

وأوضح الإنذار المبكر أن ” حفر الباطن ” في المنطقة الشرقية تشهد حالة من النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأترية والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل ” القيصومة، الخفجي، الجبيل، الدمام، الظهران، الإحساء ” والأجزاء المجاورة، على أن تبدأ من الـ09:00 صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وأشار إلى أن ” الطائف ” في منطقة مكة المكرمة وتشمل ” الهدا، الشفا، بني سعد، حداد بني مالك، ميسان، عشيره ” تمتد وتؤثر على المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى ” بلجرشي ” في منطقة الباحة وتشمل ” الباحة، المندق، المخواه ” والأجزاء المجاورة، يشهدا حالة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، بداية من الـ11:00 صباحًا حتى الثامنة مساءً.

كما أضافت أن كل من ” الخوبة ” في منطقة جازان وتشمل ” الريث، الدائر، العارضة، فيفا، ابو عريش، جازان ” والأجزاء المجاورة، بالإضافة إلى ” أبها ” في منطقة عسير وتشمل ” خميس مشيط، السودة، محايل، ظهران الجنوب ” والأجزاء المجاورة، يشهدا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، بداية من الـ11:00 صباحًا حتى الثامنة مساءً.

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