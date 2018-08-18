نواف السالم(صدى):

كشف مصدر مسؤول عن تفاصيل نقل المسابقات السعودية الكروية، مؤكدًا أن مجموعة MBC ستبث قنوات ” دوري بلس ” التلفزيونية الجديدة بجودة عالية HD عبر جهاز الرسيفر الخاص بها GOBX دون الحاجة إلى الانترنت.

وأوضح المصدر أن بذلك تكتمل خيارات مشاهدة جميع مسابقات كرة القدم السعودية، بعدما أعلنت شركة STC أنها ستتيح مشاهدة المباريات عبر تطبيق دوري بلس للأجهزة الذكية، إضافة إلى جهاز التلفزيون التفاعلي المرتبط بالانترنت ” جوي TV هوم ” .

وأضاف وفقًا لـ ” الرياضية ” أن مشاهدة المباريات عبر تطبيق ” دوري بلس ” ستكون مجانًا للباقة الأساسية، وباشتراك شهري لباقة ” النجوم ” المميزة من التطبيق، في حين ستكون مشاهدة القنوات التلفزيونية مجانية ضمن باقات الانترنت اللامحدود مع التلفزيوني التفاعلي ” جوي TV هوم ” من STC.