إصابة 10 أشخاص في حريق بمستشفى الولادة ببريدة

سالم المطيري(صدى):

وقع حريق في مستشفى الولادة والأطفال في بريدة، أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بإصابات متفاوتة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعثين، أن هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تبقت بلاغًا من طواريء الصحة يفيد بوجود حالة حريق في قسم التغذية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

وأضاف ” الجعثين ” أنه تم مباشرة الحادث على الفور، والذي نتج عنه 10 إصابات منها خمسة حالات تم نقلها بواسطة الهلال الأحمر ‏إلى مستشفى بريدة المركزي ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ‏بعد تقديم الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وخمسة حالات أخرى تم نقلها بواسطة جهات أخرى لاستكمال العلاج اللازم.