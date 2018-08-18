الحبس 3 أشهر في الجولة الأولى من قضية علا الفارس

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الإعلامية علا الفارس، فوزها بالجولة الأولى من الحكم في قضية رفعتها ضد أحد المسيئين لها، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر لا تستبدل بغرامة.

وقالت علا الفارس على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” وما بكم من نعمة فمن الله… الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه… اليوم أنصفني الله وأنزل أول عقوبة على أحد الأشخاص الذين قادوا إحدى الحملات المسيئة لي إلكترونياً، وأقرّت المحكمة بحبس المتهم 3 شهور لا تستبدل بغرامة… وَاصبر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيقٍ مما يمكرون ” .

وعندما طالبها أحد معجبيها بالتغاضي عما حدث من إساءة من هذا الشخص واصفًا إياها بالشخصية الطبية، قالت ” الفارس ” : ” عندما تسامح وتتغاضى يعتقد البعض انك ضعيف لا حليم متسامح.. وعندما يفجر الطرف الآخر في الخصومة وتتنوع أساليب الإيذاء لابد من إحقاق الحق.. هناك من أجبرني على هذا.. سأبدأ إجراءات الحق الشخصي ومستمرة بمحاسبة الآخرين ” .