” آل الشيخ ” عن الوهابية: هدفها تشويه الاعتدال واستخدمها أعداء الدين

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن المملكة تسير على منهج الوسطية منذ تأسيسها، لافتًا إلى أن الهدف من انتشار الوهابية هو تشويه الاعتدال.

وأوضح ” آل الشيخ ” أن الوهابية في الأصل مفردة ألصقت متعمدة من أعداء الدين لتشويه الاعتدال والوسطية التي كانت في الدعوة، حيث تعود في نشأتها إلى شخص يدعى عبدالوهاب بن رستم في شمال أفريقيا.

كما أشار إلى أن أعداء الدين وجدوا فرصة لإلصاق الوهابية لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ لمنع الناس من التعامل بالوسطية والاعتدال في الدين، متهما ” الإخوان المسلمين ” الذي قدموا للمملكة كمعلمين بنشر فكر التكفير والتفجير والتضليل.