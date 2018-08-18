الشؤون البلدية تفعل ” السناب البلدي ” لنشر الوعي بين الحجاج
بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفعيل مشروع ” السناب البلدي ” الذي تم إطلاقه منذ عام؛ لنشر الوعي البلدي والصحي بين الحجاج والتواصل معهم.
ونشرت الوزارة المشروع على شكل بروشور تم توزيعه على الحجاج من مختلف الجنسيات بعدة لغات منها العربية والفارسية والأوردو.
ويهدف المشروع إلى إفادة المواطن والمقيم والمستفيد بالخدمات التي تقدمها الوزارة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها وإرشادهم إليها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32227 ] نشر منذ 29 دقيقة
ماأعتقد في أحد بيفضى للسناب ومتابعته
مع هاالزحام🤔