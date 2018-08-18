بالفيديو.. أمير مكة عن الحجاج: الزائر نقدم له أفضل ما لدينا فما بالك بضيوف الرحمن!

نايف السالم(صدى):

علق أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على موسم الحج الحالي واستعدادات المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الأمير خالد الفيصل أنه يجب تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، قائلًا: ” الإنسان عندما يزوره ضيف في بيته يقدم له أفضل ما عنده، فما بالك بضيوف بيت الله الحرام، يجب أن نقدم لهم كل شيء ونسهر على راحتهم ” .

وأضاف ” من يوم ما أتيت إلى مكة لم أتنفس الصعداء، لأنه من وقت انتهاء الحج حتى أول أسبوع بعد الدوام تجتمع لجنة الحج لمناقشة النواقص وكيفية التغلب عليها في الموسم الذي يليه ” .