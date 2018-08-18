بالفيديو.. أمير مكة عن الحجاج: الزائر نقدم له أفضل ما لدينا فما بالك بضيوف الرحمن!
علق أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على موسم الحج الحالي واستعدادات المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد الأمير خالد الفيصل أنه يجب تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، قائلًا: ” الإنسان عندما يزوره ضيف في بيته يقدم له أفضل ما عنده، فما بالك بضيوف بيت الله الحرام، يجب أن نقدم لهم كل شيء ونسهر على راحتهم ” .
وأضاف ” من يوم ما أتيت إلى مكة لم أتنفس الصعداء، لأنه من وقت انتهاء الحج حتى أول أسبوع بعد الدوام تجتمع لجنة الحج لمناقشة النواقص وكيفية التغلب عليها في الموسم الذي يليه ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10698 ] نشر منذ 1 ساعة
عسى ربي يحفظك ويخليك ويطول عمرك يا سيدي سمو ألأمير .
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كريم وإبن كريم ومن منبع ألكرم عبدألعزيز آل سعود طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته .
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اللـــــــــهم آمـــــــين يارب ألعالمــــــــــــين .
زائر[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحجاج أحق بلحوم الأضاحي و الهدي يجب إطعامهم منها مدة بقائهم في مشعر مني بدون منة من أحد أو صدقه .
qlq[ عدد التعليقات: 3724 ] نشر منذ 18 دقيقة
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حلمت انه مات