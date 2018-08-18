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  3. بالفيديو.. أمير مكة عن الحجاج: الزائر نقدم له أفضل ما لدينا فما بالك بضيوف الرحمن!

بالفيديو.. أمير مكة عن الحجاج: الزائر نقدم له أفضل ما لدينا فما بالك بضيوف الرحمن!

بالفيديو.. أمير مكة عن الحجاج: الزائر نقدم له أفضل ما لدينا فما بالك بضيوف الرحمن!
نايف السالم(صدى):

علق أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على موسم الحج الحالي واستعدادات المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الأمير خالد الفيصل أنه يجب تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، قائلًا: ” الإنسان عندما يزوره ضيف في بيته يقدم له أفضل ما عنده، فما بالك بضيوف بيت الله الحرام، يجب أن نقدم لهم كل شيء ونسهر على راحتهم ” .

وأضاف ” من يوم ما أتيت إلى مكة لم أتنفس الصعداء، لأنه من وقت انتهاء الحج حتى أول أسبوع بعد الدوام تجتمع لجنة الحج لمناقشة النواقص وكيفية التغلب عليها في الموسم الذي يليه ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10698 ] نشر منذ 1 ساعة

عسى ربي يحفظك ويخليك ويطول عمرك يا سيدي سمو ألأمير .
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كريم وإبن كريم ومن منبع ألكرم عبدألعزيز آل سعود طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته .
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اللـــــــــهم آمـــــــين يارب ألعالمــــــــــــين .

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 43 دقيقة

الحجاج أحق بلحوم الأضاحي و الهدي يجب إطعامهم منها مدة بقائهم في مشعر مني بدون منة من أحد أو صدقه .

[ عدد التعليقات: 3724 ] نشر منذ 18 دقيقة

حلمت انه مات

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