حلا الترك تعلق على علاقة الحب بينها وبين ريان جيلر

أماني الغامدي(صدى):

خرجت المراهقة البحرينية حلا الترك، في أول تعليق لها بعد انتشار أنباء عن خطبتها لفتى في عمرها والناشط في مواقع التواصل ريان جيلر.

ونفت ” الترك ” ، كل هذه الأنباء عبر مقطع فيديو لها، قائلة : ” أول شئ أنا أعز ريان جيلر، وأشكره على كل اللي يسويه وأشكره أنه من معجبيني.. لكن حكاية أنه في قصة حب بينا وارتباط وخطبة كده كتير ” .

وأكدت حلا الترك، أنها تعتبر ريان مثل أخوها، قائلة : ” أنا ريان اعتبره أخوي ومفيش بينا أي تواصل حتى ما أتابع حسابه على إنستغرام. لكن لما شفت كلامكم إني اتخطبت قلت لازم أرد.. يعني أنا مازلت صغيرة مايغركم المكياج ” .

من جانبها، قالت والدتها منى السابر التي ظهرت في الفيديو : ” مفيش شيء من هذا الموضوع.. وأنا أعرف ابنتي كويس هي ما بتخبي عني شيء.. والموضوع ما في أساس من الصحة ” .