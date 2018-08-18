حلا الترك تعلق على علاقة الحب بينها وبين ريان جيلر
خرجت المراهقة البحرينية حلا الترك، في أول تعليق لها بعد انتشار أنباء عن خطبتها لفتى في عمرها والناشط في مواقع التواصل ريان جيلر.
ونفت ” الترك ” ، كل هذه الأنباء عبر مقطع فيديو لها، قائلة : ” أول شئ أنا أعز ريان جيلر، وأشكره على كل اللي يسويه وأشكره أنه من معجبيني.. لكن حكاية أنه في قصة حب بينا وارتباط وخطبة كده كتير ” .
وأكدت حلا الترك، أنها تعتبر ريان مثل أخوها، قائلة : ” أنا ريان اعتبره أخوي ومفيش بينا أي تواصل حتى ما أتابع حسابه على إنستغرام. لكن لما شفت كلامكم إني اتخطبت قلت لازم أرد.. يعني أنا مازلت صغيرة مايغركم المكياج ” .
من جانبها، قالت والدتها منى السابر التي ظهرت في الفيديو : ” مفيش شيء من هذا الموضوع.. وأنا أعرف ابنتي كويس هي ما بتخبي عني شيء.. والموضوع ما في أساس من الصحة ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30773 ] نشر منذ 34 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ههههههههههههههههه طيب كبي المكياج تريه بيعدم وجهك
دهـــر⏳[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 22 دقيقة
لايــوجد أسـوء من طمس الطـفولة…دفنـت شيئـا غالـيًا..ستكبـريـن وتشعريـن أنك تفتقديـن مرحلة في حياتـك
وهذا مايُسمـى بretour d’âge
أي أنـك ستصبحـين عجـوزا متصابية
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10690 ] نشر منذ 15 دقيقة
خيتي☕ ☕أم ألخــــــــــــــــــــير 🍞🍞 .
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أســـــعد صباحك بالورد وألياسمين و ريحة ألزعفران وأعواد ألدارسين .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9733 ] نشر منذ 13 دقيقة
باالتوفيج☺😁مراح تكبه ياالفارسه نشآت عليه وهي توهاطفله😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30773 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههه ليت الطفوله تعود لا هم ولاغم ولا مسؤليه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10690 ] نشر منذ 9 دقائق
خيتي دهـــر⏳ .
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أســـــعد صباحك بورد ألفُـل وألكادي عسى ربي ياخذ كل من لك يعادي .