بالفيديو.. تونسي يشكر المملكة لمنح والدته أدء فريضة الحج

علي القحطاني(صدى):

وجه الشاب التونسي ” محمد بن قاسم ” ، شكره للمملكة التي بادرت عبر سفارتها في تونس بتمكينه ووالدته من أداء مناسك الحج، اليوم الجمعة، عقب تعبيره عن مشاعره النبيلة اتجاه المملكة وما تقدمه للحرمين من خدمات وللمسلمين في مختلف بقاع العالم .

وجاء ذلك عبر مقطع فيديو بثه الشاب ” محمد ” بحسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمن ‏شكره لأمن الحرم والسعودية وشعبها على الاهتمام بضيوف الرحمن، قائلًا فيه ” ‏كلمة شكرا قليل في حقكم، ما شاء الله شعور جدا رائع، ‏فرحة بقلبي غير عادية

‏الله يحفظكم ويزيد في أمنكم وأمانكم ” .

‏‫وقام الشاب ” محمد ” ، بوضع علمي السعودية وتونس في إشارة لعمق العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين .

ونالت ” التغريدة ” إعجاب النشطاء في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد تعاطفه مع المشاركة السعودية في كأس العالم بمونديال روسيا، ووصفه العلاقة بين المملكة والشعب التونسي بـ ” الكبيرة ” ، وتجمعهما الأخوة والعروبة، وأنهم يتمنون للمنتخب السعودي الفوز في كل مباراة، ردًا على تهكم وشماتة إعلامي تونسي على خسارة المنتخب السعودي أمام روسيا، وأنه لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل الشعب التونسي.