مصادرة (٦٦) طن من الدجاج واللحوم الفاسدة بمشعر مزدلفة

حسين العلي(صدى):

تلقى جهاز الطوارئ بأمانة العاصمة المقدسة اليوم بلاغاً عاجلاً في تمام الساعة (١١) صباحاً يفيد عن وجود مواد غذائية تالفة بأحد مطابخ الإعاشة الموجودة بمنطقة مزدلفة ، وفوراً توجهت فرق المتابعة الميدانية بمركز خدمات جنوب مزدلفة للكشف والتحقق من الموقع .

وبين رئيس مركز خدمات جنوب مزدلفة ياسر زرد بأنه تم العثور على كميات كبيرة من اللحوم والدجاج تقدر ب (٦٦) طن و (٢٠٠) كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة ، حيث تظهر عليها علامات التلف والفساد وذلك لتغير خواصها الطبيعية ، وقال أنه تمت مصادرة جميع المواد الغذائية التالفة والتخلص منها بالطرق الصحية الآمنة.

الجدير بالذكر بأن منطقة المشاعر المقدسة تشهد حالياً عمليات تحضير وتجهيز لمحلات التموين والتغذية وفي المقابل توفر أمانة العاصمة المقدسة (٢٧) مركزاً للخدمة الميدانية بالمشاعر المقدسة للعمل على مدار (٢٤) ساعة في المتابعة و المراقبة المكثفة على محلات المواد الغذائية ومطابخ الإعاشة لضمان تهيئة الأجواء الصحية و توفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.