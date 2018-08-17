شرطة مكة توضح أسباب تصوير مواطن لأحد رجال المرور

سامي المجيدير(صدى):

بعد حادثة تصوير رجل المرور من قبل أحد المخالفين لأنظمة الوقوف في احد المواقع الميدانية لتنظيم حركة السير في مكة المكرمة أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بياناً توضيحياً عن حقيقة المقطع وأسباب تصوير المواطن لرجل الأمن .

تم التواصل مع رجل المرور مشعل بن خلف العتيبي الذي قال الحمد لله الذي منّ علينا بخدمة الحرمين الشريفين تحت قيادة حكيمة توليهما اولوية بالغة واهتمام لايوجد له مثيل وتنفق الأموال الطائلة على عمارتها وتهيئتها بما يتوافق مع متطلبات الراحة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على أمن وأمان وسلامة ضيوف الرحمن ممثلة في وزارة الداخلية وجميع قطاعاتها بمافيها الإدارة العامة للمرور .

وحول ماحدث ذكر رجل الأمن أنه اثناء عمله في احد المربعات بالمنطقة المركزية للحرم المكي الشريف وبعد صلاة العشاء لوحظت سيارة في موقف يُمنع الوقوف فيه بحكم أن بعض المحاور في المنطقة المركزية لاتحتمل أي تعثر لحركة السير وعند التنبيه على صاحبها بالتحرك رفض التجاوب وكان أمره غريب وطلبنا منه إثباته الشخصي للتأكد من هويته إلا أنه أمتنع وكان برفقته نساء وأطفال وكان يحرضهم على التصوير ونشر المقطع وقاموا بالتصوير وحاولوا استفزازنا وإثارة البلبة وتعطلت حركة السير كثيراً بسبب ذلك التصرف.

كما بيّن: أن مافعل المواطن وبعض أفراد عائلته تجني وتشهير وتأليب كاذب لا يمكن أن يصدر منّا كرجال أمن نؤدي واجبنا الوطني في أطهر بقعة على وجه الأرض و نحن بحمدالله نثق في انفسنا وتربيتنا واخلاصنا لديننا ووطننا وولاة أمرنا .

وأضاف: ورغم ماصدر من المواطن تحملنا ذلك واحترمنا من كان برفقته من نساء وأطفال وحرصنا على عدم الأقتراب منهم حتى تم تسليمهم للجهات المختصة.