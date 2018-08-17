مصرع سبعة من عناصر الميليشيا الحوثية الانقلابية في ‏مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

واس(صدى):

لقي سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية ‏مصرعهم وأصيب آخرين، في ‏مواجهات مع قوات ‏الجيش اليمني، بغربي مدينة ‏تعز.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن المواجهات ‏اندلعت ‏بين الجيش اليمني مع الميليشيات الانقلابية في أطراف وادي الزنوج ‏والجهة ‏الشمالية لمعسكر الدفاع الجوي .‏

وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع / سبتمبر ‏نت/ الحكومي، أن قوات الجيش أجبرت ‏الميليشيات الانقلابية على التراجع والفرار ‏بعد سقوط ‏قتلى وجرحى في صفوفها.‏

و على الصعيد نفسه ، شن الجيش اليمني، قصفا مدفعيا ‏استهدف ‏مواقع الميليشيا في جبل الوعش غربي ‏المدينة وأسفر ‏ذلك عن سقوط قتلى وجرحى في ‏صفوف الإنقلابيين، ‏وتدمير عدد من آلياتها القتالية.‏