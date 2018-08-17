مصرع سبعة من عناصر الميليشيا الحوثية الانقلابية في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز
لقي سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرين، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بغربي مدينة تعز.
وقال مصدر عسكري يمني، إن المواجهات اندلعت بين الجيش اليمني مع الميليشيات الانقلابية في أطراف وادي الزنوج والجهة الشمالية لمعسكر الدفاع الجوي .
وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع / سبتمبر نت/ الحكومي، أن قوات الجيش أجبرت الميليشيات الانقلابية على التراجع والفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
و على الصعيد نفسه ، شن الجيش اليمني، قصفا مدفعيا استهدف مواقع الميليشيا في جبل الوعش غربي المدينة وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإنقلابيين، وتدمير عدد من آلياتها القتالية.
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