اي قلم أبدا وماذا أقول يا فهد؟

اي قلم أبدا وما ذا أقول يا فهد في تقبيل جبينك الطاهر والدموع تذرف حزنا على فراقك.

حشود في الصلاه عليك حشود في دفنك حشود في وداعك يا فهد هذا الحشود اصطفت لك اليوم لدعاء لك والعين تذرف دمعا والقلب يحزن على فراقك يا فهد انت لم تكن صديقا فقط انت أخ انا صاحب ومحب للخير للجميع يا فهد الصغير والكبير يبكي عليك في تشيعك ومواراه جثمانك الطاهر يا فهد الفهيد أيها الإعلامي الفذ ربط الله على قلب والدتك وأبنائك وبناتك وزوجاتك ودعا إلى جنات الخلد نلتقي بإذن الله ودعا ودعا ودعا يا أطهر قلب.