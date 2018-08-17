أقرب الناس للأميرة ديانا تصفها بـ ” العاهرة “

لندن(صدى):

شهدت أخر مكالمة هاتفية بين الأميرة ديانا، ووالدتها فرانسيس شاند كيد، سيلًا من سوء المعاملة والهجوم على الأميرة من قبل والدتها.

ووفقًا لكبير خدم الأميرة ديانا، بول بريل، الذي أطلعته الأميرة على تفاصيل المكالمة، فقد كانت والدتها تردد جمل هجومية عليها؛ بسبب علاقتها مع جراح القلب ” حسنات خان ” .

وأشار إلى أن هذه المكالمة تمت في عام 1997، وهو نفس العام الذي توفيت فيه ديانا في حادث سيارة في باريس.

وقال ” بول ” : ” نادتني الأميرة، ملوحة بيدها فانضممت إليها وجلست على الأرض عند رجلها ووضعت أذني على السماعة، واستمعت إلى المحادثة ” .

وأضاف: ” لقد كان صوت السيدة فرانسيس شاند كيد، وما سمعته كان سيلا من سوء المعاملة والشتائم تجاه الأميرة، لقد كان كلامها هجوما مملوءًا بالكراهية على الرجل ومعتقداته الدينية ” .

وتابع أن والدتها نعتتها بالكثير من الألفاظ البذيئة، منها ” يا عاهرة ” ، مشيرًا إلى أنها رددت هذه الكلمة كثيرًا في المكالمة.