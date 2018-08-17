الصحة: حريق مستودع الرجيع لم يسفر عن إصابات

أبها(صدى):

كشفت صحة ” بيشة ” ، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حريق مستودع رجيع للمستلزمات الطبية، التابع لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وقالت ” الصحة ” ، في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه فور اندلاع الحريق تم إبلاغ الدفاع المدني في بيشة وتمت السيطرة عليه دون حدوث أي أضرار بشرية، فيما لم تتجاوز الأضرار المادية سوى بعض التجهيزات الطبية التالفة.

وأوضحت ” الصحة ” ، أنه أثناء عملية الإطفاء تواجد ” سعيد بن جابر القحطاني ” مدير الشؤون الصحية ببيشة، ووجه خلال تواجده بالموقع بسرعة إنهاء إجراءات التخلص من مخلفات الحريق، والالتزام بإجراءات وضوابط السلامة في الموقع.