الإسكان توضح حقيقة تغيير الدعم والقسط الشهري

علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة الإسكان حقيقة تغير القسط الشهري والدعم بالنسبة إلى مستفيد.

وقالت وزارة الإسكان ردا على استفسار بموقع ” تويتر ” في هذا الشأن، أن الوزارة سوف تتحمل الفوائد حتى 500 ألف من قيمة المنتج في حال كان الدخل أقل من 14000 ألف ريال، ولحساب نسبة الدعم بالفوائد في حال الدخل الأعلى من 14000 يمكن زيارة الرابط التالي: هنا

ورد الإسكان على استفسار آخر بشأن التسجيل على وحدة شراء جاهزة من السوق، قائلا أنه في حال التسجيل يجب التواصل مع الجهة التمويلية بعد سبعة أيام عمل لإفادته بكافة التفاصيل.