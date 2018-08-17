الإسكان توضح حقيقة تغيير الدعم والقسط الشهري
كشفت وزارة الإسكان حقيقة تغير القسط الشهري والدعم بالنسبة إلى مستفيد.
وقالت وزارة الإسكان ردا على استفسار بموقع ” تويتر ” في هذا الشأن، أن الوزارة سوف تتحمل الفوائد حتى 500 ألف من قيمة المنتج في حال كان الدخل أقل من 14000 ألف ريال، ولحساب نسبة الدعم بالفوائد في حال الدخل الأعلى من 14000 يمكن زيارة الرابط التالي: هنا
ورد الإسكان على استفسار آخر بشأن التسجيل على وحدة شراء جاهزة من السوق، قائلا أنه في حال التسجيل يجب التواصل مع الجهة التمويلية بعد سبعة أيام عمل لإفادته بكافة التفاصيل.
فيصل[ عدد التعليقات: 1504 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله كل خير
تركي[ عدد التعليقات: 1504 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
الخالدي[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 20 دقيقة
السلام عليكم ياوزارة الإسكان اهل السنة ظلم سبب الجنة وزارة الإسكان توزيع فللا على طائفة الشيعة يوجد في الجنة وزارة الإسكان كلهم من طائفة الشيعة وزع فللا على طائفة الشيعة القطيف
ويوجد اهل السنة في القطيف الالف من اهل السنة
اطلب من وزير الداخلية بتشكيل الجنة من ضباط واهل السنة القطيف للأسف يوجد كبار التجار الشيعة القطيف شراء البيوت والمزارع واراضي قرب من انابيب البترول والمحاسب رؤس دوائر حكومية من موافقة على مخططات التي لايوجد شوارع كبيرة سمح الله اذا الاهاربين عملاء ايران اطلق رصاص لايستطيع قوات طوارى من دخول المدينة مثل مخطط في توبي القطيف لاتسطيع دخول سيارات شارع ضايق جدا