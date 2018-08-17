بالفيديو.. اكتمال أعمال النظافة في صحن المطاف بسرعة فائقة رغم الزحام

نايف السالم(صدى):

وثقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد عملية تنظيف صحن المطاف لموسم الحج الجاري.

وأظهر المقطع القيام بأعمال النظافة بكل انسيابية رغم الكثافة العددية، خصوصًا مع عمل الصحن بكامل طاقته الاستيعابية، حيث وتتألّف عملية تنظيف صحن المطاف عادةً من عدة مراحل، تبدأ بتنظيف ” حجر إسماعيل ” .

ويقوم عمال النظافة بزيهم الأخضر المعروف برش المياه بحرص داخل الحجر وغسله وتعقيمه باستخدام الماسحات اليدوية ثم الأوتوماتيكية، وتأتي بعد ذلك مرحلة غسل وتطهير وتعقيم الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وذلك من خلال رشها ومسحها من قبل مشرفي وعمال النظافة، ثم تطييب الركن اليماني.

وتنتهي عملية النظافة بتنظيف صحن المطاف أثناء عملية الطواف دون تعطيل أو عرقلة مساعي ضيوف الرحمن.