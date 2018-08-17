الكود الأصفر في مستشفى رجال ألمع إثر حادث مروري

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلن مستشفى رجال ألمع الكود الطبي الأصفر اثر وصول ١٠ حالات إصابة ناتجة عن حادث مروري إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

وعلى الفور استنفر الطاقم الطابي لاستقبال الحالات وفرزها ومن ثم تقديم الإسعافات الطارئة وإكمال الاجراءات الطبية اللازمة للمصابين.

وقد تابعت غرفة العمليات التابعة لإدارة الطوارئ والكوارث بصحة عسير وصول الحالات والاجراءات الطبية حتى تم استقرار الحالات المصابة وإعلان الكود الطبي الأخضر .

أوضح ذلك مدير القطاع الصحي في رجال ألمع أحمد آل غنية.