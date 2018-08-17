فرق الهلال الأحمر تسعف أكثر من ” 4000 ” حالة من ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة

واس(صدى):

قدمت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي خدماتها الإسعافية لأكثر من ” 4356 ” من ضيوف الرحمن في نطاقات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال الخمسة أيام الماضية.

ونقلت فرق الهلال الأحمر ” 1666 ” حالة إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما عولجت ” 2690 ” حالة في مواقعها، كما عالجت الفرق الإسعافية في مكة المكرمة أكثر من ” 2794 ” حالة ، توزعت ما بين المسجد الحرام والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة ومشعر عرفات ومزدلفة ومشعر منى، منها ” 1734 ” حالة عولجت في مواقعها ، و ” 1060 ” حالة تم نقلها إلى المستشفيات القريبة.

وقدمت الفرق الإسعافية في منطقة المدينة المنورة خدماتها الإسعافية لأكثر من ” 1562 ” من ضيوف الرحمن ، توزعت ما بين المسجد النبوي والطرق المؤدية للمدينة ومطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي، منها ” 606 ” حالة تم نقلها إلى المستشفى و” 956 ” حالة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها في مواقعها.