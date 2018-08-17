مسؤول في العمل يكشف تفاصيل العثور على شخص مكبل في الصهاليل بجازان

تركي السالم(صدى):

كشف المهندس أحمد القنفذي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان التفاصيل الكاملة لعملية فك قيود الشخص المكبّل بالسلاسل في ” الصهاليل ” بمحافظة هروب.

وأوضح القنفذي: ” قمنا بتقل حالةالشخص المكبّل بالسلاسل في ديار ” الصهاليل ” بمحافظة ” هروب ” من البيت إلى المستشفى والشخص موجود مع فريقنا الذي باشر الحالة ونقوم بإجراءات تسليمه للشؤون الصحية ” ، مبينا أنه عند الوصول إلى الحالة كان الرجل مكبلاً منذ سنوات طويلة، وتم استلامه.

وأضاف: والشخص عمره يتجاوز 35 عاماً، وهو يعاني من مرض نفسي وكان مقيداً طوال الفترة الماضية، ويبدو أن أهله قيدوا حركته لأنهم إذا أطلقوه يؤذي الجيران وتصعب السيطرة عليه كما أفادوا، وهذا مكانه مستشفى الصحة النفسية ” .

وعن القضية اذا كانت لها شق جنائي أم لا، أكد ” القنفذي ” أنه ليس لديه علم، كما أنها ليست قضية عنف أسري هذه الحالة بالنسبة لهم حالة صحية، رجل مصاب بمرض نفسي وأهله قيدوه خوفاً من إيذائه للناس والأمر حالة صحية وانتهى دورهم بتسليمه للجهات المعنية، مشيرا إلى أنه لم يقف على حالة مشابهة منذ تسلمه إدارة العمل والتنمية في جازان.