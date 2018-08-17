 فرق الهلال الأحمر تباشر ” 118 ” حالة إسعافية في العاصمة المقدسة

واس(صدى):

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم ، أكثر من ” 118 ” حالة من ضيوف الرحمن في نطاق العاصمة المقدسة، وذلك في إطار خطة الاستعدادات المكثفة لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام.

وأوضح مشرف نطاق العاصمة المقدسة بالهلال الأحمر عبيد مسحل العتيبي، أن الفرق الإسعافية قدمت الخدمات الطبية اللازمة لأكثر من ” 118 ” حالة من الحجاج، منها ” 92 ” حالة تم علاجها في مواقعها ، فيما تم نقل ” 26 ” حالة أخرى إلى المستشفيات القريبة، مشيراً إلى أن الحالات الأكثر انتشاراً كانت بسبب الإجهاد الحراري، نتيجة للتعرض إلى أشعة الشمس.

وأكد أن الفرق الإسعافية على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع البلاغات الطارئة كافة ، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن وفقًا لخطة التعامل مع الطوارئ التي تعمل عليها فرق الهلال الأحمر، مشيرًا إلى انتشار المراكز الإسعافية في نطاقات العاصمة المقدسة والمشاعر والحرم المكي كافة .