” الصحة ” تواصل حملتها ” حج بصحة ” لتوعية الحجاج بالارشادات الصحية الوقائية

محمد السعران(صدى):

تواصل ” الصحة ” جهودها لخدمة حجاج بيت الله من خلال تفعيلها لحملة ” حج بصحة ” ، والتي تهدف لرفع مستوى الوعي لدى الحجاج وتزويدهم بالإرشادات الصحية الوقائية .

وكثفت “الصحة” تواجدها في المطارات ، وأماكن تجمع وانطلاق الحجاج في مختلف أنحاء المملكة ، وذلك من خلال عدد من الأركان الخاصة بإجراء الفحوصات الوقائية ، و تزويد الحجاج بالمنشورات التوعوية بعدة لغات مختلفة ، بهدف توعية أكبر عدد من الحجاج للمساهمة في رفع الوعي الصحي ، و أداء فريضة الحج بنمط صحي يساهم في تقليل عدد المراجعين للعيادات والمستشفيات خلال موسم الحج من خلال زيادة التثقيف الصحي .

ويشار أن الحملة التوعوية برعاية صيدليات الدواء ، وتعتبر جزء من مجهودات “الصحة” الوقائية استعدادا لموسم الحج .