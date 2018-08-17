الفرق النسائية بوزارة التجارة والاستثمار تنفذ جولات تفتيشية على الأسواق بمكة المكرمة

محمد السعران(صدى):

نفذت الفرق الرقابية النسائية بوزارة التجارة والاستثمار اليوم جولات تفتيشية على الأسواق في مكة المكرمة لرصد وضبط المخالفات في المنشآت التجارية خلال موسم حج هذا العام.

وتأتي مشاركة الفرق النسائية في موسم الحج للمرة الثانية على التوالي، وباشرت الفرق الرقابية التفتيش على محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل ومحلات بيع الذهب والمجوهرات وغيرها من المنشآت للتأكد من نظامية عملها وإجراءاتها وعدم وجود مخالفات تجارية أو حالات غش تجاري أو منتجات مقلدة.

واهتمت الوزارة هذا العام بالتوسع في الاستعانة بالعنصر النسائي من موظفات الوزارة لتكثيف الرقابة على المحلات والمراكز النسائية في الأسواق والمراكز التجارية، بهدف مواصلة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات في أسواق ومحال بيع المستلزمات النسائية.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.