” التجارة ” ترد على مواطن لا يتمكن من سداد فاتورة تجديد السجل التجاري
وجَّه مواطن استفسارًا إلى وزارة التجارة بشأن رسالة لا يفهمها تظهر له عند سداد فاتورة تجديد السجل التجاري.
وقال المواطن : ” السلام عليكم. تم طلب تجديد للسجل التجاري المنتهي وتم إصدار رقم فاتورة ولكن عند السداد تظهر هذه الرسالة ” ، مرفقًا التغريدة بصورة الرسالة.
ورد حساب خدمة العملاء لوزارة التجارة قائلًا : ” عليكم السلام، في حال كانت الفاتورة مكونة من 13 خانة نأمل سدادها عن طريق -وزارة التجارة والاستثمار، رقم المفوتر 013 ” .
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