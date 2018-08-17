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” التجارة ” ترد على مواطن لا يتمكن من سداد فاتورة تجديد السجل التجاري

” التجارة ” ترد على مواطن لا يتمكن من سداد فاتورة تجديد السجل التجاري
علي القحطاني (صدى):

وجَّه مواطن استفسارًا إلى وزارة التجارة بشأن رسالة لا يفهمها تظهر له عند سداد فاتورة تجديد السجل التجاري.
وقال المواطن : ” السلام عليكم. تم طلب تجديد للسجل التجاري المنتهي وتم إصدار رقم فاتورة ولكن عند السداد تظهر هذه الرسالة ” ، مرفقًا التغريدة بصورة الرسالة.

ورد حساب خدمة العملاء لوزارة التجارة قائلًا : ” عليكم السلام، في حال كانت الفاتورة مكونة من 13 خانة نأمل سدادها عن طريق -وزارة التجارة والاستثمار، رقم المفوتر 013 ” .

 


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