” التجارة ” ترد على مواطن لا يتمكن من سداد فاتورة تجديد السجل التجاري

علي القحطاني (صدى):

وجَّه مواطن استفسارًا إلى وزارة التجارة بشأن رسالة لا يفهمها تظهر له عند سداد فاتورة تجديد السجل التجاري.

وقال المواطن : ” السلام عليكم. تم طلب تجديد للسجل التجاري المنتهي وتم إصدار رقم فاتورة ولكن عند السداد تظهر هذه الرسالة ” ، مرفقًا التغريدة بصورة الرسالة.

ورد حساب خدمة العملاء لوزارة التجارة قائلًا : ” عليكم السلام، في حال كانت الفاتورة مكونة من 13 خانة نأمل سدادها عن طريق -وزارة التجارة والاستثمار، رقم المفوتر 013 ” .