رسميًا البرازيلي ” جوناس ” يشارك بالسوبر السعودي

ماجد محمد(صدى):

تدوالت وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، أنباء عن السماح بمشاركة لاعب الاتحاد البرازيلي ” جوناس ” في مباراة السوبر السعودي والمقرر إنطلاقها غدًا السبت بلندن بين كلًا من نادي الاتحاد والهلال.

هذا وكانت إدارة الاتحاد برئاسة نواف المقيرن بحثت مع الاتحاد السعودي إمكانية مشاركة اللاعب كون كأس السوبر بطولة تشريفية، على أن يتم إيقاف اللاعب مع أول مباراة رسمية بالدوري السعودي للمحترفين.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” كان قرر وقف اللاعب بسبب تلقيه بطاقة حمراء مع فريقه السابق ” فلامينغو ” خلال مباراته أمام بالميراس.